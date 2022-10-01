В МАГАТЭ и МИД отреагировали на похищение оккупантами гендиректора Запорожской АЭС

МИД Украины призвали МАГАТЭ, ООН и Группу Семи принять решительные меры из-за похищения россиянами гендиректора ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии обратилось в Россию с просьбой объяснить ситуацию.

Российские оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении. Украинская сторона забила тревогу и призвала международных партнеров к действиям.

Взрыв мины возле Запорожской АЭС повредил электрический трансформатор, – МАГАТЭ

МАГАТЭ требует от России объяснений

МАГАТЭ сообщило, что обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения по поводу информации о задержании гендиректора Запорожской АЭС.

Мы связались с российскими властями и просим разъяснения,

– сообщили в организации.

МИД Украины обратился к международным партнерам

Министерство иностранных дел Украины осудило противоправное задержание российскими оккупантами Генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.

Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права. Россия должна немедленно освободить Генерального директора ЗАЭС. Призываем международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и Группу Семи, также принять решительные меры с этой целью,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили немедленную необходимость максимально мобилизовать усилия мирового сообщества для демилитаризации и деоккупации ЗАЭС. В МИД отметили, что станцию следует вернуть под контроль Украины как единственный способ устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности.

Ожидаем усиление давления на государство-агрессора с целью прекращения обстрелов российскими оккупантами ЗАЭС и других гражданских ядерных объектов на территории Украины, недопущения давления и репрессий против персонала ЗАЭС и их семей,

– добавили в министерстве.

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