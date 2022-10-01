В МАГАТЭ и МИД отреагировали на похищение оккупантами гендиректора Запорожской АЭС
Источник:Reuters
МИД Украины призвали МАГАТЭ, ООН и Группу Семи принять решительные меры из-за похищения россиянами гендиректора ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии обратилось в Россию с просьбой объяснить ситуацию.
Российские оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении. Украинская сторона забила тревогу и призвала международных партнеров к действиям.
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МАГАТЭ требует от России объяснений
МАГАТЭ сообщило, что обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения по поводу информации о задержании гендиректора Запорожской АЭС.
Мы связались с российскими властями и просим разъяснения,
– сообщили в организации.
МИД Украины обратился к международным партнерам
Министерство иностранных дел Украины осудило противоправное задержание российскими оккупантами Генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.
Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права. Россия должна немедленно освободить Генерального директора ЗАЭС. Призываем международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и Группу Семи, также принять решительные меры с этой целью,
– говорится в сообщении.
В ведомстве отметили немедленную необходимость максимально мобилизовать усилия мирового сообщества для демилитаризации и деоккупации ЗАЭС. В МИД отметили, что станцию следует вернуть под контроль Украины как единственный способ устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности.
Ожидаем усиление давления на государство-агрессора с целью прекращения обстрелов российскими оккупантами ЗАЭС и других гражданских ядерных объектов на территории Украины, недопущения давления и репрессий против персонала ЗАЭС и их семей,
– добавили в министерстве.
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