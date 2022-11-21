Такое мнение 24 каналу высказал и российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Он не исключает варианта, что Кремль действительно готовится отступить от Запорожской АЭС.

К теме В МАГАТЭ приняли резолюцию по Запорожской АЭС: Россия и Китай выступили против

По его словам, в России ничего не получается, а изоляция от мира просто безумна.

Кроме того, как отметил оппозиционер, Кремль сейчас пытается найти, где купить оружие, потому что своего не хватает. Пока они явно ведут переговоры с Ираном, чтобы у него покупать вооружение.

Если их, несмотря на военные преступления, доказательно еще обвинят в нарушении ядерной безопасности с серьезными последствиями, то с ними перестанут иметь дело даже те, кто готов это делать сейчас,

– заявил Гозман.

Потому политик не исключает того, что на Запорожской АЭС россияне готовятся отступать.

"Кроме того, у них, конечно, паника, они не знают, что делать. Проинформированные люди говорят, что в российской промышленности очень тяжелое положение, не хватает оружия и прочего", – подытожил Гозман.

Гозман рассказал о ситуации на ЗАЭС, назревании протестов и Путине: видео



Важно! Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло уже третью резолюцию с начала полномасштабной войны в Украине, в которой призвали Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

Что происходит на ЗАЭС: главное