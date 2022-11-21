Такое мнение 24 каналу высказал и российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Он не исключает варианта, что Кремль действительно готовится отступить от Запорожской АЭС.
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По его словам, в России ничего не получается, а изоляция от мира просто безумна.
Кроме того, как отметил оппозиционер, Кремль сейчас пытается найти, где купить оружие, потому что своего не хватает. Пока они явно ведут переговоры с Ираном, чтобы у него покупать вооружение.
Если их, несмотря на военные преступления, доказательно еще обвинят в нарушении ядерной безопасности с серьезными последствиями, то с ними перестанут иметь дело даже те, кто готов это делать сейчас,
– заявил Гозман.
Потому политик не исключает того, что на Запорожской АЭС россияне готовятся отступать.
"Кроме того, у них, конечно, паника, они не знают, что делать. Проинформированные люди говорят, что в российской промышленности очень тяжелое положение, не хватает оружия и прочего", – подытожил Гозман.
Гозман рассказал о ситуации на ЗАЭС, назревании протестов и Путине: видео
Что происходит на ЗАЭС: главное
- Оккупанты периодически обстреливают территорию ЗАЭС повреждая здания, системы и оборудование на площадке станции. Так, только за минувшие сутки на территории ЗАЭС раздались 10 взрывов. После чего станция была обесточена.
- До сих пор никакие повреждения, к счастью, не были критическими для ядерной безопасности. Однако ситуация на станции действительно напряженная. Русские только своим присутствием ставят под угрозу жизнедеятельность атомной станции.
- Также оккупанты оказывают постоянное давление на украинских работников станции.
- Кроме того, аналитики американского Института изучения войны считают, что российские власти могут выдвигать условия для немедленного перевода Запорожской АЭС в российскую энергосистему.