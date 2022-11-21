Таку думку 24 каналу висловив і російський опозиційний політик Леонід Гозман. Він не виключає варіанту, що Кремль дійсно готується відступити від Запорізької АЕС.

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За його словами, в Росії нічого не виходить, а ізоляція від світу просто божевільна.

Крім того, як зазначив опозиціонер, Кремль зараз намагається знайти, де б купити зброю, бо своєї не вистачає. Наразі вони явно ведуть перемовини з Іраном, щоб в нього купувати озброєння.

Тож, якщо їх, попри воєнні злочини, доказово ще звинуватять у порушенні ядерної безпеки з серйозними наслідками, то з ними перестануть мати справу навіть ті, хто готовий це робити зараз,

– заявив Гозман.

Тому політик не виключає того, що на Запорізькій АЕС росіяни готуються відступати.

"Крім того, в них, звісно, паніка, вони не знають, що робити. Поінформовані люди кажуть, що в російській промисловості дуже тяжке становище, не вистачає зброї та іншого", – підсумував Гозман.

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Важливо! Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалило уже третю резолюцію з початку повномасштабної війни в Україні, в якій закликали Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.

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