Таку думку 24 каналу висловив і російський опозиційний політик Леонід Гозман. Він не виключає варіанту, що Кремль дійсно готується відступити від Запорізької АЕС.
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За його словами, в Росії нічого не виходить, а ізоляція від світу просто божевільна.
Крім того, як зазначив опозиціонер, Кремль зараз намагається знайти, де б купити зброю, бо своєї не вистачає. Наразі вони явно ведуть перемовини з Іраном, щоб в нього купувати озброєння.
Тож, якщо їх, попри воєнні злочини, доказово ще звинуватять у порушенні ядерної безпеки з серйозними наслідками, то з ними перестануть мати справу навіть ті, хто готовий це робити зараз,
– заявив Гозман.
Тому політик не виключає того, що на Запорізькій АЕС росіяни готуються відступати.
"Крім того, в них, звісно, паніка, вони не знають, що робити. Поінформовані люди кажуть, що в російській промисловості дуже тяжке становище, не вистачає зброї та іншого", – підсумував Гозман.
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Що відбувається на ЗАЕС: головне
- Окупанти періодично обстрілюють територію ЗАЕС пошкоджуючи будівлі, системи та обладнання на майданчику станції. Так, лише за минулу добу на території ЗАЕС пролунали 10 вибухів. Після чого станцію було знеструмлено.
- Досі жодні ушкодження, на щастя, не були критичними для ядерної безпеки. Однак, ситуація на станції дійсно напружена. Росіяни лише своєю присутністю ставлять під загрозу життєдіяльність атомної станції.
- Також окупанти чинять постійний тиск на українських працівників станції.
- Крім того, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російська влада може висувати умови для негайного переведення Запорізької АЕС в російську енергосистему.