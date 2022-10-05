Сейчас идет подготовка к запуску одного из энергоблоков ЗАЭС. При этом важно понимать, что подготовка к перезапуску займет некоторое время.

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Сотрудники ЗАЭС запустят 5 энергоблок

Украинский персонал Запорожской АЭС, управляющий станцией, проинформировал экспертов Международного агентства по атомной энергии, что запустит 5 энергоблок для нужд станции.

Старший украинский оперативный персонал проинформировал присутствующих на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ о том, что идет подготовка к запуску 5-го энергоблока на пониженной мощности для пара и тепла для нужд станции,

– говорится в сообщении МАГАТЭ.

Для завершения подготовки требуется некоторое время. Прежде, чем возобновить работу реактора, нужно наладить все необходимые системы и подготовить оборудование.

Заметим, что последний реактор ЗАЭС, 6 энергоблока, остановили 11 сентября. С 7 сентября он снабжал ЗАЭС электроэнергией для охлаждения и обеспечения других важных функций безопасности, когда на станции были отключены все внешние высоковольтные источники питания. Но оператор остановил реактор после возобновления внешнего питания станции.

Оккупанты заставляют работников ЗАЭС войти в "Росатом"

4 октября Путин подписал указ об аннексии Запорожской АЭС. Так, диктатор поручил передать украинскую ЗАЭС, якобы "под управление" России.

В Генштабе сообщили, что российские захватчики силой и угрозами заставляют работников Запорожской АЭС получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".

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