Зараз триває підготовка до запуску одного з енергоблоків ЗАЕС. При цьому важливо розуміти, що підготовка до перезапуску займе деякий час.

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Працівники ЗАЕС запустять 5 енергоблок

Український персонал Запорізької АЕС, який керує станцією, проінформував експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, що запустить 5 енергоблок для потреб станції.

Старший український оперативний персонал проінформував присутніх на ЗАЕС експертів МАГАТЕ про те, що йде підготовка до запуску 5-го енергоблоку на зниженій потужності для пари та тепла для потреб станції,

– мовиться в повідомленні МАГАТЕ.

Для завершення підготовки потрібен деякий час. Перш ніж відновити роботу реактора, потрібно налагодити всі необхідні системи та підготувати обладнання.

Зауважимо, що останній реактор ЗАЕС, 6 енергоблок, зупинили 11 вересня. З 7 вересня він постачав ЗАЕС електроенергією для охолодження та забезпечення інших важливих функцій безпеки, коли на станції було відключено всі зовнішні високовольтні джерела живлення. Але оператор зупинив реактор після відновлення зовнішнього живлення станції.

Окупанти змушують працівників ЗАЕС увійти в "Росатом"

4 жовтня Путін підписав указ про анексію Запорізької АЕС. Так, диктатор доручив передати українську ЗАЕС, нібито "під управління" Росії.

У Генштабі повідомили, що російські загарбники силою та погрозами вже змушують працівників Запорізької АЕС отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії "Росатом".

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