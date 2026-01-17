Ситуация ухудшается: где на Запорожье самые горячие участки фронта

Одним из самых горячих участков фронта остается Запорожская область. Там есть несколько направлений, где враг очень активно действует.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, чем грозит продвижение россиян на Запорожье. Он оценил, имеет ли противник ресурсы оккупировать областной центр.

Как Силы обороны сдерживают врага в Запорожье?

"В Гуляйполе, к сожалению, ситуация на сегодня ухудшается. Однако враг, благодаря Силам обороны, не контролирует весь населенный пункт", – подчеркнул он.

К слову. Как сообщил политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, россияне постепенно сосредотачивают силы в Запорожской области и даже сумели закрепиться на определенных участках в Гуляйполе. Для продвижения враг использует тактику так называемого просачивания. Однако, по словам Ткачука, говорить о захвате города пока рано.

Очень активно работает авиация, разрушая здания, где можно проводить городские бои. Также там, по словам представителя Украинской добровольческой армии, много серых зон. Происходит много стрелковых боев. Также враг накапливает свои войска для того, чтобы продвигаться и двигаться дальше.

Ситуация на сегодня не имеет признаков стабилизации, но Силы обороны, насколько это возможно, сдерживают врага,

– подчеркнул Братчук.

Еще одно важное направление – Степногорск. По его словам, нельзя утверждать, что ситуация там намного улучшилась, но несмотря на попытки врага инфильтрироваться, его штурмовые группы максимально уничтожаются. Именно поэтому россияне сейчас не идут в лобовые атаки.

Также оккупанты пытаются растягивать свои силы в районе Приморска – населенного пункта, расположенного вблизи Степногорска. Они осуществляют попытки охватывать по флангам и активно работать беспилотниками,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Для врага очень важно прорваться к Степногорску, ведь там – высоты. Это предоставляет возможность, по мнению спикера Украинской добровольческой армии, применять артиллерию, привлекать экипажи БПЛА и угрожать огневым давлением непосредственно окраинам города Запорожье.

"В то же время враг усиливает удары по областному центру и пытается давить на него с двух сторон. Однако относительно большого наступления на Запорожье, россияне не имеют возможностей для него из-за огромных потерь. Хотя информационно сейчас они будут нагнетать ситуацию", – объяснил он.

Украинские силы очень активно работают на Степногорском отрезке, нанося мощные удары по врагу на южных территориях. Благодаря этому, отметил Братчук, удается сдерживать противника, который движется медленнее, чем ему хотелось.

