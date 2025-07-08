Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил в разговоре с 24 Каналом намерения врага на Юге, которые он планирует реализовать в течение лета. Также он отметил, каким образом украинские силы могут помешать оккупантам.

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Вражеское войско сразу посыплется

Свитан отметил, что россияне на Юге имеют главную проблему, которую пытаются решить на протяжении нескольких лет. Это узкий сухопутный коридор – от 80 до 100 километров – к Азовскому морю.

Украинская авиация, в частности истребители F-16 с полным вооружением могут перерезать этот коридор в течение нескольких недель, нанося интенсивные авиационные удары. Однако Украина должна быть обеспечена достаточным количеством авиационного вооружения,

– объяснил летчик-инструктор.

Украинским силам, отметил он, будет удобно работать в сторону Азовского моря, ведь имеем здесь удобное расположение аэродромов.

Россияне это прекрасно понимают, ведь на этом участке фронта у них в тылу – Азовское море. Поэтому как только начнется серьезная авиационная подготовка со стороны Украины, вражеские силы сразу посыплются.

Именно поэтому оккупанты и пытаются расширить сухопутный коридор, и это будет основной задачей их летней военной кампании 2025 года,

– предположил военный эксперт.

Для этого врагу нужно полностью захватить левобережье Запорожской области и в Донецкой области – район Покровска. Самые большие провисания у россиян, по его словам, в районе Гуляйполя – Покровска. Поэтому они однозначно будут там двигаться.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

"Сейчас продолжаются так называемые формирующие операции – малыми группами противник пытается прощупать украинскую оборону вдоль Запорожского и Донецкого фронтов. А потом они перерастут в серьезные операции, но это произойдет в августе – сентябре. И основные резервы россиян подойдут примерно в августе", – предположил Роман Свитан.

В то же время украинские силы, по его мнению, имеют возможности удержать оккупантов на Запорожском направлении.

Россияне еще три года назад уперлись там в сеть рокадных дорог между Запорожьем и Донецком, Кривым Рогом и Донецком, Днепром и Донецком. Между промышленными регионами – металлургическим – Днепропетровско-Криворожско-Запорожским и угольным – Донецким – на протяжении нескольких десятков лет, отметил полковник ВСУ в запасе, сотрудничество осуществлялось благодаря десяткам рокадных дорог.

Именно они и остановили здесь россиян. Ведь по этим дорогам перебрасываются войска, резервы, которые питают обороняющуюся армию,

– подчеркнул он.

Поэтому, добавил Свитан, Силы обороны Украины имеют возможность, если усилить это направление, удержать линию фронта до наших наступательных операций при поддержке авиации в 2026 году.

Напомним, что заместитель командира батальона 65 отдельной механизированной бригады "Великий Луг" с позывным Forest заявил, что ситуация на Запорожском направлении обостряется. Россияне, вероятно, будут пытаться все лето проводить штурмы на этом участке фронта.

Сейчас враг, по его словам, на всей линии разграничения Запорожской области осуществляет штурмовые действия малыми группами.