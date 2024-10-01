Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что на Запорожском направлении наблюдается определенная интенсификация боевых действий. Также из-за постоянных атак врага на Запорожье, горожане рассматривают возможность эвакуации.

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Есть угроза одному флангу

Ситуация на Запорожском направлении, по словам военного эксперта, нестандартная.

На юге Херсонщины и юге Запорожья работает российская 90-тысячная группировка войск "Днепр", которую возглавляет генерал-полковник Михаил Теплинский.

Это войско не слишком активно было привлечено к боевым действиям. Однако слишком большое количество особого состава было там сосредоточено не просто так. Враг в определенный момент должен был активизироваться,

– отметил он.

Если сейчас противник будет способен наладить устойчивую железнодорожную перевозку для обеспечения своих текущих потребностей на юге Запорожской области, то вполне вероятно, по его мнению, фронт начнет двигаться.

В то же время враг не имеет целью проводить штурм Запорожья, ведь тогда он гарантированно использовал свою артиллерию и авиацию для того, чтобы бить по нашим ячейкам обороны,

– предположил Селезнев.

Однако россияне направляют свои КАБы на гражданских жителей Запорожье, а это свидетельствует о том, что они точно не готовятся к масштабным наступательным действиям. Это, по его словам, скорее всего элемент ракетного и авиационного террора в отношении гражданских.

Определенная динамика на этом участке фронта может наблюдаться в ближайшее время, но пока говорить о масштабном сдвиге рано. То, что происходит сегодня, – это угроза только для восточного фланга украинских Сил обороны, которые могут подвергнуться серьезному давлению, если вражеская армия сможет оккупировать Угледар,

– пояснил Владислав Селезнев.

Обратите внимание! Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что россияне готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении, в частности, в районе Приютного. Враг сосредотачивает на этом участке фронта особый состав, который должен участвовать в атаках. Также, по словам спикера, накануне автомобильные базы Южного округа России получили 25 легких автомобилей, которые предназначены для проведения штурмов малыми группами.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте