Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що на Запорізькому напрямку спостерігається певна інтенсифікація бойових дій. Також через постійні атаки ворога на Запоріжжя, містяни розглядають можливість евакуації.

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Є загроза одному флангу

Ситуація на Запорізькому напрямку, за словами військового експерта, нестандартна.

На півдні Херсонщини та півдні Запоріжжя працює російське 90-тисячне угруповання військ "Днєпр", яке очолює генерал-полковник Михайло Теплинський.

Це військо не надто активно було залучено до бойових дій. Проте занадто велика кількість особливого складу була там зосереджена не просто так. Ворог у певний момент мав активізуватися,

– зазначив він.

Якщо зараз противник буде спроможний налагодити стале залізничне перевезення для забезпечення своїх поточних потреб на півдні Запорізької області, то цілком імовірно, на його думку, фронт почне рухатись.

Водночас ворог не має на меті проводити штурм Запоріжжя, адже тоді він гарантовано використовував свою артилерію та авіацію для того, щоб гатити по наших осередках оборони,

– припустив Селезньов.

Однак росіяни спрямовують свої КАБи на цивільних мешканців Запоріжжя, а це свідчить про те, що вони точно не готуються до масштабних наступальних дій. Це, за його словами, скоріш за все елемент ракетного та авіаційного терору щодо цивільних.

Певна динаміка на цій ділянці фронту може спостерігатися найближчим часом, але наразі говорити про масштабне зрушення зарано. Те, що відбувається сьогодні, – це загроза лише для східного флангу українських Сил оборони, які можуть зазнати серйозного тиску, якщо ворожа армія зможе окупувати Вугледар,

– пояснив Владислав Селезньов.

Зверніть увагу! Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів, що росіяни готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку, зокрема, в районі Приютного. Ворог зосереджує на цій ділянці фронту особливий склад, який має брати участь в атаках. Також, за словами речника, напередодні автомобільні бази Південного округу Росії отримали 25 легких автомобілів, які призначені для проведення штурмів малими групами.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті