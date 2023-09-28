На Запорожском направлении вражеская ДРГ пыталась совершить диверсию. Оккупанты были в форме ВСУ.

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Диверсантов взяли в плен

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во взаимодействии с военной разведкой взяли диверсантов в плен. Они попали на видео. оккупанты выходили поочередно с поднятыми руками. По меньшей мере, 6 вражеских военных пополнили обменный фонд Украины.

Диверсантов взяли в плен: смотрите видео

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