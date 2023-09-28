На Запорожском направлении вражеская ДРГ пыталась совершить диверсию. Оккупанты были в форме ВСУ.
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Диверсантов взяли в плен
Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во взаимодействии с военной разведкой взяли диверсантов в плен. Они попали на видео. оккупанты выходили поочередно с поднятыми руками. По меньшей мере, 6 вражеских военных пополнили обменный фонд Украины.
Диверсантов взяли в плен: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Украинские защитники продолжают борьбу с российскими оккупантами. Враг пытается перемещать свои подразделения с востока на юг, но это не дает ему результатов. О ситуации, в частности, в Запорожском направлении рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, какую роль могут сыграть погодные условия в украинском контрнаступлении.
- Вооруженные Силы Украины освободили населенный пункт Клищиевка от оккупантов 17 сентября. Сейчас село полностью разрушено, но стратегически важное для будущих наступательных операций украинских защитников. Десантник с позывным "Конном" рассказал, как проходили бои за населенный пункт. Он также сообщил, какую "тактику" использовали россияне в Клещиевке.
- Силы обороны закрепляются у Вербового, что в Запорожской области. Украинским воинам нужно закрепиться, чтобы продолжить двигаться вперед. В то же время российские военные у Вербового находятся в обороне. О ситуации в районе Вербового, где ВСУ прорвали оборону врага, рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.