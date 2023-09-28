На Запорізькому напрямку ворожа ДРГ намагалась здійснити диверсію. Окупанти були у формі ЗСУ.
Дивіться також ЗСУ просуваються біля Роботиного та закріплюються під Бахмутом: карта фронту за тиждень
Диверсантів взяли в полон
Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у взаємодії з військовою розвідкою взяли диверсантів у полон. Вони потрапили на відеозапис. Окупанти виходили по черзі із піднятими руками. Щонайменше 6 ворожих військових попвнили обмінний фонд України.
Диверсантів взяли у полон: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Українські захисники продовжують боротьбу з російськими окупантами. Ворог намагається переміщувати свої підрозділи зі сходу на південь, але це не дає йому результатів. Про ситуацію, зокрема, на Запорізькому напрямку розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, яку роль можуть зіграти погодні умови в українському контрнаступі.
- Збройні Сили України звільнили населений пункт Кліщіївка від окупантів 17 вересня. Наразі село повністю зруйноване, але стратегічно важливе для майбутніх наступальних операцій українських захисників. Десантник з позивним "Кон" розповів, як проходили бої за населений пункт. Він також повідомив, яку "тактику" використовували росіяни у Кліщіївці.
- Сили оборони закріплюються біля Вербового, що в Запорізькій області. Українським воїнам потрібно закріпитися, щоб продовжити рухатися вперед. Водночас російські військові біля Вербового перебувають в обороні. Про ситуацію у районі Вербового, де ЗСУ прорвали оборону ворога, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.