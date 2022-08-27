путин смирился и не пикнул, – Пионтковский о ситуации в Нагорном Карабахе

россия передала Азербайджану контроль над единственной дорогой, соединяющей Армению и Нагорный Карабах – Лачинский коридор. путин, а с ним и Армения теряют свое влияние на регион.

путин заплатил огромную цену за пустые обещания Эрдогана

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, такое развитие событий было понятно еще в начале августа – накануне встречи президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором владимиром путиным в Сочи.

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Уже тогда первые азербайджанские подразделения вошли в Лачинский коридор, находившийся под контролем так называемых российских миротворцев, и, не обращая на них внимания, заняли командные высоты.

"Эрдоган уже за 2 дня до встречи с путиным поставил свои условия — какую цену он спросит за посреднические услуги, попытку убедить Зеленского подписать капитуляционное соглашение о прекращении огня, которое зафиксирует захваченные путиным территории", — пояснил публицист.

Да, российский президент ожидал от Эрдогана, что тот добьется того, что не удалось Драге, Макрону и Шольцу, когда они приезжали в Киев. Впрочем, он отдавал себе отчет, что ничего не получится и в этот раз, но все же заплатил огромную геополитическую цену. Это показывает то отчаянное положение, в котором находится путин.

Россия потеряла влияние на Южном Кавказе

Следовательно, глава страны-агрессора санкционировал свободу рук Турции не только в Нагорном Карабахе, но и в двух других регионах – в Сирии, куда 16 августа турки ввели свои войска, а также в Ливии, откуда путин вывел подразделение пригожина.

Это показывает тот масштаб западни, в которую Эрдоган последовательно загнал путина. Он блестяще переиграл своего младшего российского партнера,

– считает Пионтковский.

Сейчас путин фактически не оказывает никакого влияния на Южном Кавказе, Эрдоган его оттуда вытесняет. И предпосылки для этого сложились уже давно. Например, в Шушинской декларации Турции и Азербайджана формально было подписано объединение азербайджанской и турецкой армий в одну армию, армию НАТО.

"путин, объясняющий свою дикую варварскую агрессию в Украине тем, что борется с расширением НАТО, смирился и не пикнул из-за того факта, что фактически НАТО в лице турецкой и азербайджанской армий завладело Южным Кавказом", — заметил публицист.

Как поведет Армения по россии

Еще один вопрос – как к договоренностям россии и Турции отнесется Армения, которую фактически бросил путин. Как пояснил Пионтковский, там очень сложная внутриполитическая ситуация.

Абсолютные агенты кремля Саркисян и Качарян 15 лет руководили Арменией и полностью, как экономически, так и геополитически, продали ее москве. Следовательно, многие в Армении ожидали, что приход к власти Пушиняна будет означать, что стране удастся вырваться из российской удавки.

москва не скрывала, что все время стравливала Азербайджан и Армению, чтобы выступать в роли посредника. большим посредником и миротворцем. Но здесь вмешалась Турция, и путин просто испугался и убежал", — объяснил публицист.

По его словам, в Армении это отлично понимают, но правительство Пушиняна почему-то продолжает ползать перед москвой. Впрочем, против этой линии выступают проарменские, прозападные силы, группируемые вокруг партии "Полюс".

Ее влияние (партии "Полюс" – 24 канал) растет, поэтому я не думаю, что армянский народ еще раз примет абсолютную измену москвой армянских национальных интересов,

– подытожил Пионтковский.

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Борьба украинцев важна для всех постсоветских стран

Также публицист подчеркнул, что на положение вещей в странах постсоветского пространства оказывает большое влияние война в Украине. Он считает, что все они стремятся к ослаблению путина и прекращению российского влияния, чему способствует героическая борьба украинского народа.