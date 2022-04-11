Ситуация нормализуется, – в МВД рассказали, что сейчас происходит в Чернобыле

Пока показатели радиационного фона в Киеве и области в норме. Ситуация в Чернобыле нормализуется.

Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Именно сейчас ситуация нормальная. Никакого повышения радиации нет,

– заверил он.

Более того, в связи с тем, что практически все пожары потушили, уже фактически нормализуется сам воздух. Дело в том, что именно из-за пожаров была концентрация определенных веществ в воздухе.

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. Оккупанты вышли с территории ЧАЭС 31 марта. Они удерживали работников в заложниках больше месяца. В то же время российские оккупанты, находившиеся в зоне отчуждения, получили большие дозы облучения.