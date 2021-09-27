Ситуация очень сложная – политолог о назначении нового канцлера Германии

Нового канцлера в Германии изберут через несколько недель, затем он сформирует правительство. Сейчас ситуация с определением результатов – достаточно сложная.

Поэтому стоит ждать очень долгих переговоров. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Игорь Эйдман.

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Эйдман: будут непростые переговоры

По его словам, больше всего шансов на победу – у лидера социал-демократов Олафа Шольца.

Ситуация – очень сложная. Будут долгие, непростые переговоры,

– подчеркнул Эйдман.

Он отметил, что, вероятнее всего, коалиция будет трехпартийная. Есть 2 варианта:

социал-демократы – с двумя "средними" партиями "Свободная демократическая партия" и "Зеленые";

христианские демократы – с теми же политическими силами.

Политолог пояснил, что сейчас "ключ" – в руках так называемых "средних" партий, которые всегда были на втором плане. Остается вопрос, смогут ли они между собой договориться и с кем захотят больше сотрудничать.

У Лашета есть шанс

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что Украину больше интересует коалиция, чем имя канцлера.

Несмотря на то, что у Шольца – больше всего шансов стать канцлером, у лидера христианских демократов Армина Лашета тоже есть шанс. Он победит, если 2 "средние" партии захотят сотрудничать.

"Все решат многодневные, если не многомесячные переговоры между 4 игроками – двумя передовыми партиями и двумя "средними", – сказал Эйдман.

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