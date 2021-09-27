Ситуация очень сложная – политолог о назначении нового канцлера Германии
Источник:24 канал
Нового канцлера в Германии изберут через несколько недель, затем он сформирует правительство. Сейчас ситуация с определением результатов – достаточно сложная.
Поэтому стоит ждать очень долгих переговоров. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Игорь Эйдман.
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Эйдман: будут непростые переговоры
По его словам, больше всего шансов на победу – у лидера социал-демократов Олафа Шольца.
Ситуация – очень сложная. Будут долгие, непростые переговоры,
– подчеркнул Эйдман.
Он отметил, что, вероятнее всего, коалиция будет трехпартийная. Есть 2 варианта:
- социал-демократы – с двумя "средними" партиями "Свободная демократическая партия" и "Зеленые";
- христианские демократы – с теми же политическими силами.
Политолог пояснил, что сейчас "ключ" – в руках так называемых "средних" партий, которые всегда были на втором плане. Остается вопрос, смогут ли они между собой договориться и с кем захотят больше сотрудничать.Кстати! Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину больше интересует коалиция, чем имя канцлера.
У Лашета есть шанс
Несмотря на то, что у Шольца – больше всего шансов стать канцлером, у лидера христианских демократов Армина Лашета тоже есть шанс. Он победит, если 2 "средние" партии захотят сотрудничать.
"Все решат многодневные, если не многомесячные переговоры между 4 игроками – двумя передовыми партиями и двумя "средними", – сказал Эйдман.
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Результаты выборов в Германии
- На выборах в Германии впервые за много лет победила не партия Ангелы Меркель.
- Более четверти голосов избирателей – у социал-демократов. На втором месте – христианские демократы, которые имеют почти 20%.
- "Зеленые" получили почти 15% голосов. Высокие баллы поддержки получили также "Свободная демократическая партия" – 11,5% и праворадикалы "Альтернатива для Германии" – более 10%.