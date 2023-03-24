Одесщина ждала "мести" за Джанкой: почему россияне обстреливают этот регион

Россияне пытались ударить по Одесской области ракетами Х-59, запущенными с самолетов. К счастью, украинская ПВО отразила вражескую атаку.

К возможному удару в области готовились. По сети распространялась информация, что враг будет мстить именно Одесскому региону, при этом упоминался город Джанкой. Об этом 24 Канала сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Накануне российские телеграм-каналы говорили о том, что "хлопок" в Джанкой залетел именно из Одесской области. Как известно, отмечает Братчук, информационное алиби создается перед тем, как нанести удар. Собственно, противник это и сделал.

"Еще больше, в течение двух недель мы видим очень активную боевую работу вражеской тактической авиации. Случилось то, что произошло. Хорошо, что на 100% отработала наша ПВО", – подчеркнул спикер Одесской ОВА.

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Почему такое внимание к Одесской области

Как подчеркнул Братчук, внимание врага приковано к нашей территории от Севера до Юга. Одещина была и остается стратегическим регионом, особенно во время войны. "Это большой гуманитарный хаб. Сегодня он – имея линию фронта через Черное море, а теперь еще и в воздухе – подпитывает те регионы, которые являются фронтовыми. Мы, конечно, работаем на государство", – отметил спикер.

Враг хочет показать, что у него есть механизмы огневого воздействия на территорию Одессы и области. Кроме того, россияне пытаются прощупывать нашу оборону, чтобы найти какие-то щели.

Приоритеты остались неизменными – энергетическая инфраструктура, военные объекты, системы ПВО, центры принятия решений и, конечно, психологическое и физическое давление на наше население. Враг присутствует и он пытается это демонстрировать,

– утверждает спикер Одесской ОВА.

Следует учитывать и активность ракетоносителей в Черном море. 23 марта их было 3, затем появился еще один. Общий залп – 24 "Калибра".

"Не факт, что они на 100% снаряжены. Вернусь в "хлопку" в Джанкое, неизвестно, все ли доехало, но определенные запасы, конечно, еще есть. Это стратегия. Помним планы врага – отрезать Украину от моря. Это Одесса и Одесский регион", – подытожил Сергей Братчук.

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