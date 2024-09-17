Центр "принятия решений" – рынок: что происходит с экономикой на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях нет экономики в классическом виде. Захватчики устроили жесткий контроль во всех сферах. Штрафы за нарушение так называемых "законов" были абсолютно несопоставимы с доходами, которые люди могли бы иметь.

Вести бизнес в таких репрессиях очень сложно. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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"К примеру, Бердянск вернулся обратно на центральный рынок. В свое время у нас торговля и покупательная способность переходила в супермаркеты, на современные стандарты с рынка 90-х. А сегодня центр принятия решений в Бердянске – это рынок. Там, где можно что-то купить, там, где можно найти нормальные товары", – сказал чиновник.

Упадок экономики

Виктор Дудукалов отметил, что торговля, услуги несмотря на якобы открытие новых заведений переживают упадок. Прежде всего это связано с огромным кадровым голодом. Люди выехали и не хотят работать с оккупантами за рубли. Есть огромное количество вакансий, но работать некому.

Перекосы в так называемой экономике просто огромные. Будто у людей есть деньги, которые приезжают из болот, есть деньги у силовиков, у тех, кто стал приспешниками коллаборантов. А потратить их не на что,

– подчеркнул он.

Кроме того, например, едва не вдвое выросли цены на жилье по разным причинам.