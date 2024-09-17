Вести бізнес у таких репресіях дуже складно. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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"До прикладу, Бердянськ повернувся назад на центральний ринок. Свого часу у нас торгівля та купівельна спроможність переходила у супермаркети, на сучасні стандарти з ринку 90-х. А сьогодні центр прийняття рішень в Бердянську – це ринок. Там, де можна щось купити, там, де можна знайти нормальні товари", – сказав посадовець.

Занепад економіки

Віктор Дудукалов зазначив, що торгівля, послуги попри нібито відкриття нових закладів переживають занепад. Насамперед це пов'язано з величезним кадровим голодом. Люди повиїжджали та не хочуть працювати з окупантами за рублі. Є величезна кількість вакансій, але працювати нікому.

Перекоси у так званій економіці просто величезні. Ніби в людей є гроші, які приїжджають з боліт, є гроші в силовиків, у тих, хто став посіпаками колаборантів. А витратити їх немає на що,

– підкреслив він.

Крім того, наприклад, ледь не вдвічі зросли ціни на житло з різних причин.