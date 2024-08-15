Бували випадки, коли ворог просто виганяв цілі родини з власних осель. Більше про злочини росіян в етері 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Як противник відбирає житло в українців у Бердянську

У Чернігівській громаді росіяни не поодиноко займали будинки в людей, які не хотіли отримувати російський паспорт та відповідно окупантську реєстрацію нерухомості. Оселі просто облаштовували під шпиталь, розміщували особовий склад чи боєкомплект.

Вони просто виганяли родини. Приходили й казали: "Все, виходьте, залишайте житло. Ми будемо використовувати його самостійно". Потім через кілька тижнів покидали будинки без вікон, дверей та умов для проживання. Ця ганебна тенденція продовжується,

– наголосив Віктор Дудукалов.

Окупанти, які бігли з фронту та ховалися від власних загородзагонів, окрім того, що займають дачні кооперативи та кинуті будинки, ще й пішли на допомогу в Курську область. Територія Бердянського району трохи очистилася від такого контингенту.

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Зрозуміло також, що на Курщині складна ситуація, якщо навіть з тилу росіяни женуть живу силу та техніку. Як виявилося, особовий склад у ворога не нескінчений, а підтримувати оборону треба по всьому фронту.

Будинки так і залишаються кинутими напризволяще без належних умов для проживання і як туди повертатися людям – це величезне питання. Навіть складно уявити, що зараз з оселями після 10 – 15 росіян, які там мешкали.