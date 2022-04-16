Ситуация в ООС: наши защитники отбили 10 атак врага, уничтожили 15 танков и другую технику
16 апреля 2022 , 22:46Читати новину українською
Источник:Министерство обороны Украины
В течение суток 16 апреля российские оккупанты продолжали атаки в зоне ООС. Наши герои дали им отпор и нанесли урон.
В зоне ООС продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Благодаря героизму и мастерству наших героев враг не может похвастаться успехами.
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Потери врага
На протяжении суток россияне 10 раз атаковали наши позиции. Все пришествия неприятеля наши герои отразили.
Также украинские защитники уничтожили 15 танков врага, 3 артиллерийские системы, 24 бронированные машины и 10 автомобилей.
Кроме того, оккупанты остались без 4 БПЛА "Орлан", а 2 крылатые ракеты не долетели до цели.
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