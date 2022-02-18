Ситуация на передовой: оккупанты более 60 раз срывали "тишину"

Пророссийские боевики продолжают срывать "тишину" на Донбассе. По состоянию на 22:00 18 февраля уже зафиксировали 65 нарушений оккупантов.

Более того, 51 раз российские наемники применяли запрещенное "Минском" оружие.

Важно Боевики заминировали и планируют взорвать ряд объектов в Донецке, – разведка

Какое оружие применяют боевики

Российские наемники обстреляли КПВВ "Счастье", когда там находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН. Применили минометы калибра 82 миллиметра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, оккупанты задействовали:

артиллерийские системы калибра 122 миллиметра,

минометы калибра 120 и 82 миллиметра,

гранатометы различных систем,

вооружение боевой машины пехоты,

крупнокалиберные пулеметы.

Оккупанты стреляют из жилых массивов

Враг коварно ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Таким образом боевики пытаются спровоцировать украинских военных открывать огонь в ответ. Хотят повод, чтобы обвинить наших защитников в обстрелах мирных жителей.

Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права,

– подчеркнули в ООС.

Потерь среди наших военнослужащих нет.

Как прошли предыдущие сутки

17 февраля боевики 60 раз открывали огонь. Они били не только в сторону позиций украинских военных, но и по гражданской инфраструктуре.

Оккупанты обстреляли из артиллерии детский сад в Станице Луганской и в школу в Вербовке.

В результате ранения получили двое военных и двое гражданских.

К слову, главари боевиков распространили фейки, мол, Украина готовит нападение на Донбасс. Местных жителей собираются эвакуировать в Россию. В ВСУ отреагировали сразу, отметив, что никаких наступательных действий Киев не планирует.

Важно – Оккупанты обстреливают жилые дома | На эту минуту: