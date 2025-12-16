Двое бойцов Нацгвардии полгода держали позицию под Покровском вдвоем

Двое военнослужащих Национальной гвардии из города Вараш более 160 дней удерживали оборонительную позицию вблизи Покровска Донецкой области. Бойцы имеют позывные "Текила" и "Повар".

Об этом рассказали на Facebook-странице воинской части 3045 Национальной гвардии, передает 24 Канал.

Как "Текила" и "Повар" держали позицию под Покровском полгода?

Имена бойцов не разглашают – известны только их позывные: "Текила" и "Повар". На позицию они заходили втроем – вместе с побратимом на позывной "Музыкант".

Кроме наблюдения и разведывательной работы, нацгвардейцы помогали эвакуировать раненых военных. В части отметили, что эвакуационные мероприятия проводились под постоянными обстрелами со стороны российских войск и наблюдением вражеских беспилотников.

Впоследствии российские силы обнаружили позицию защитников и начали систематические атаки дронами и артиллерией, а также попытки штурма пехотой. Во время одного из боев Музыкант получил ранение и был эвакуирован, после чего Текила и Повар остались на позиции вдвоем, без возможности отхода.

В Нацгвардии рассказали, что бойцы постоянно дежурили: один находился на наблюдении, другой – отдыхал или готовил еду. Воду брали из ближайшего источника, передвижения осуществляли преимущественно в сумерках. Также военные обустроили крест и молились.

Тяжелее всего – минометные обстрелы, когда укрытие разбирается прямо над головой. Выжили благодаря дисциплине и четкому выполнению приказов. На позиции главное – вода, боекомплект, медицина и поддержка собрата. Когда относишься друг к другу, как к брату, можно выдержать много,

– подчеркнул Повар.

По его словам, мотивацию держаться давали мысли о родных и осознание, что когда-то придется отвечать детям на вопрос о собственном вкладе в защиту страны.

Связь с близкими военные поддерживали через радиостанцию командира, которую тот во время звонков подключал к мобильному телефону.

Как сообщили в воинской части, недавно обстановка позволила провести ротацию. Под вражеским огнем к позиции смогли прорваться собратья, которые заменили защитников. Сейчас Текила и Повар проходят восстановление и готовятся передавать боевой опыт другим.

