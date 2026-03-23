Под Покровском уничтожили российских мотодесантников, которые прорвались к украинским позициям

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои в северной части города Покровск. Недавно Силы обороны Украины успешно отбили российский штурм.

По словам заместителя командира группы спецназначения спецотряда "Тайфун" с позывным "Скорпион", в городе продолжаются тяжелые бои, а враг постоянно подтягивает резервы. Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Смотрите также Больше года давления: майор бригады "Рубеж" рассказал, что изменилось в боях за Покровск

Как ВСУ отражали вражеский штурм?

"Скорпион" рассказал о ситуации в Покровске и отметил, что россияне продолжают накапливать силу, а затем перебрасывать небольшие пехотные группы к линии фронта.

Силы обороны Украины успешно уничтожают такие группы еще до их подхода. По словам военного, оккупанты недавно провели штурм с использованием мототехники и легкобронированных МТЛБ.

Своей цели они (россияне – 24 Канал) не достигли. МТЛБ взорвали еще на подходах к нашим позициям. Небольшие группы мотодесантников пытались прорваться через посадки к позициям, но также были уничтожены,

– отметил "Скорпион".

Он добавил, что двум мотоциклистам в конце концов удалось прорвать оборону. Они заехали к украинским позициям, где ВСУ их успешно ликвидировали.

Что известно о ситуации в Донецкой области?