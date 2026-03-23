24 Канал Новости Украины
23 марта, 21:59
Под Покровском уничтожили российских мотодесантников, которые прорвались к украинским позициям

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины успешно отбили российский штурм в Покровске.
  • Враг постоянно подтягивает резервы для боев в городе.

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои в северной части города Покровск. Недавно Силы обороны Украины успешно отбили российский штурм.

По словам заместителя командира группы спецназначения спецотряда "Тайфун" с позывным "Скорпион", в городе продолжаются тяжелые бои, а враг постоянно подтягивает резервы. Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Как ВСУ отражали вражеский штурм?

"Скорпион" рассказал о ситуации в Покровске и отметил, что россияне продолжают накапливать силу, а затем перебрасывать небольшие пехотные группы к линии фронта.

Силы обороны Украины успешно уничтожают такие группы еще до их подхода. По словам военного, оккупанты недавно провели штурм с использованием мототехники и легкобронированных МТЛБ.

Своей цели они (россияне – 24 Канал) не достигли. МТЛБ взорвали еще на подходах к нашим позициям. Небольшие группы мотодесантников пытались прорваться через посадки к позициям, но также были уничтожены, 
– отметил "Скорпион".

Он добавил, что двум мотоциклистам в конце концов удалось прорвать оборону. Они заехали к украинским позициям, где ВСУ их успешно ликвидировали.

Что известно о ситуации в Донецкой области?

  • На Покровском направлении Россия увеличила количество пехоты в штурмах, используя легкую технику и инфильтрационную тактику. Российские "мясные" штурмовые группы используются для истощения украинских сил.

  • Российские войска начали наступление на украинский "пояс крепостей" в Донецкой области, сосредотачивая основное давление на Лиманском направлении.

  • Украинские силы обороны отбили массированный штурм россиян на Лиманщине, уничтожив более 20 единиц техники. 66 отдельная механизированная бригада ликвидировала 43 оккупантов и уничтожила вражескую бронетехнику.