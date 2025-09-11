Россия концентрирует войска в Донецкой области. Ситуация напряженная. Врагу перестает хватать личного состава для того, чтобы эффективно штурмовать, занимать позиции и продвигаться дальше.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, добавив, что даже та огромная группировка, которую противник сосредоточил на Покровском направлении (более 100 тысяч человек), для него оказалась недостаточной, чтобы реализовать свои планы.

СОУ следят за перемещением врага

Из-за недостатка живой силы российское командование на Покровское направление сейчас стягивает дополнительные подразделения. Со слов Черняка, становится очевидным, что оккупанты планируют усиливать штурмовые действия.

Большее количество личного состава не всегда означает большую эффективность. Однако россияне всегда старались брать как раз своей численностью и почти никогда не пытались брать качеством,

– отметил Черняк.

Офицер бригады "Рубеж" отметил, что пока российская армия стягивает дополнительные силы, подразделения разведки Сил обороны Украины отслеживают эти передвижения. Черняк объяснил, что такое большое количество солдат спрятать невозможно. Если СОУ будут владеть полной информацией, то такому перемещению врага можно эффективно противостоять.

Бригада "Рубеж" сейчас проводит сбор средств. Цель – приобрести наземные дроны. Ведь российская армия стремится нарушить логистику украинского войска. Высокотехнологичные наземные БпЛА способны доставлять груз весом 100 килограммов на дальнее расстояние, что значительно облегчает пребывание украинских бойцов на позициях. Приобщиться к сбору можно задонатив на карту по номеру: 4441 1111 2821 7100 или отсканировав QR-код.

Коротко о ситуации на Покровском направлении: