Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал OSINT аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, добавив, что таким образом произошел небольшой рывок россиян к городу Селидово Покровского района.

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В Селидово продолжаются бои

Военный обозреватель рассказал, что россияне зашли в Селидово в тот момент, когда ВСУ готовили серьезную линию обороны, наращивали количество подразделений вблизи Покровска и Новогродовки. В это время российские войска просто ударили на участке, что южнее.

Россияне зашли в Селидово, туда подтянулись украинские подразделения, в частности 59 бригада, там продолжаются бои. Это намного позитивнее, чем было вчера, когда россияне пришли и в городе находились местные жители, волонтеры, которые не поняли, как это могло так быстро произойти. Сейчас ситуация немного стабилизируется,

– заверил Кононученко.

Украина выбирает, где обороняться, а Россия – где наступать

Относительно дальнейшего наступления в сторону Гродовки и Новогродовки, во многом ситуация будет зависеть от действий украинской армии и того, какие решения будет принимать украинское командование на оперативно-стратегическом уровне.

К сожалению, проблема заключается в том, что у нас нет достаточного количества сил, чтобы охватить для обороны все направления. А у россиян так же нет большого количества сил, чтобы на всех направлениях атаковать. Поэтому Украина выбирает, где обороняться, а Россия – где атаковать,

– отметил Кононученко.

В основном оккупанты двигаются через поля

Военный обозреватель объяснил, что продвижение вдоль трассы не столь приоритетное для россиян, как продвижение вдоль железной дороги. Если принимать во внимание наступление на Очеретино, которое состоялось несколько месяцев назад, то там начальное продвижение как раз было вдоль железной дороги от Авдеевки. После этого Украина сделала определенные выводы, подобных проблем уже не допускалось.

"Если говорить о дороге, как методе продвижения для врага, то это довольно сложно, ведь для россиян не так легко по ней двигаться, а ВСУ не так сложно ее заминировать. В основном российские войска двигаются по полям. Поскольку оборонительная линия в Украине не сплошная, она расположена по высотам, поэтому они проводят скопления и делают "накаты" из низин к укрепрайонам, которые расположены на высотах", – отметил Кононученко.

По состоянию на 30 августа на Покровском направлении россияне совершили 36 штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск российских войск и отбили 28 атак, продолжаются 8 боев.