Про це в розмові з 24 Каналом розповів OSINT аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, додавши, що таким чином стався невеликий ривок росіян до міста Селидове Покровського району.

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В Селидовому тривають бої

Військовий оглядач розповів, що росіяни зайшли в Селидове в той момент, коли ЗСУ готували серйозну лінію оборони, нарощували кількість підрозділів поблизу Покровська та Новогродівки. В цей час російські війська просто вдарили на ділянці, що південніше.

Росіяни зайшли в Селидове, туди підтягнулися українські підрозділи, зокрема 59 бригада, там тривають бої. Це набагато позитивніше, ніж було вчора, коли росіяни прийшли й в місті перебували місцеві жителі, волонтери, які не зрозуміли, як це могло так швидко статися. Зараз ситуація трохи стабілізується,

– запевнив Кононученко.

Україна обирає, де оборонятися, а Росія – де наступати

Щодо подальшого наступу в бік Гродівки й Новогродівки, багато в чому ситуація залежатиме від дій української армії та того, які рішення ухвалюватиме українське командування на оперативно-стратегічному рівні.

На жаль, проблема полягає в тому, що у нас немає достатньої кількості сил, щоб охопити для оборони всі напрямки. А в росіян так само немає великої кількості сил, щоб на всіх напрямках атакувати. Тому Україна обирає, де оборонятися, а Росія – де атакувати,

– зауважив Кононученко.

Здебільшого окупанти рухають через поля

Військовий оглядач пояснив, що просування вздовж траси не настільки пріоритетне для росіян, як просування вздовж залізниці. Якщо брати до уваги наступ на Очеретино, який відбувся декілька місяців тому, то там початкове просування як раз було вздовж залізниці від Авдіївки. Після цього Україна зробила певні висновки, подібних проблем вже не допускалося.

"Якщо говорити про дорогу, як метод просування для ворога, то це доволі складно, адже для росіян не так легко нею рухатися, а ЗСУ не так складно її замінувати. Здебільшого російські війська рухаються полями. Оскільки оборонна лінія в Україні не суцільна, вона розташована по висотах, тому вони проводять скупчення і роблять "накати" з низин до укріпрайонів, які розташовані на висотах", – зазначив Кононученко.

Станом на 30 серпня на Покровському напрямку росіяни здійснили 36 штурмових дій у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск російських військ та відбили 28 атак, наразі ще точаться 8 боїв.