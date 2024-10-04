Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что на тех направлениях, где оборону держит бригада "Рубеж", все достаточно ситуативно. В день может прилетать 20 – 40 вражеских FPV-дронов.

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"Бывает, что они просто через каждые 10 минут вылетают без смысла, просто кружат, а потом или попадают в какой-то жилой дом, или просто в дорогу, чтобы повредить дорожное покрытие, или просто какую-то позицию наших сил. Они летают, работают постоянно. Их невероятно много", – подчеркнул он.

Сбор на авто и оборудование для артрозведки

Андрей Отченаш отметил, что бригада "Рубеж" объявила сбор на автомобиль и оборудование для артрозведки. Ведь автомобиль – это логистика, поэтому, к сожалению, они очень часто уничтожаются, в частности, FPV-дронами.

Очень важны различные комплектующие для артиллерийских подразделений, в частности, для артиллерийской разведки. Это и для пилотов, и для систем радиоэлектронной борьбы, и для грамотной корректировки артиллерии в целом. Это все комплексно.

Оно очень часто уничтожается, выбивается. Бывает такое, что за один день условно какую-то антенну перебило в другом конце села, где тоже стоит то самое подразделение, перебило еще какую-то деталь, грубо говоря. И это все нужно быстро менять, чтобы продолжать боевые действия. На это, конечно, постоянно требуется финансирование,

– объяснил военный.

Поэтому он призвал каждого участвовать в сборе, потому что важна каждая гривна. Все отчеты можно увидеть на официальных страницах бригады "Рубеж".

Приобщиться к сбору можно по ссылке / Скриншот из эфира 24 Канала