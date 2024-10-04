Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що на тих напрямках, де оборону тримає бригада "Рубіж", все досить ситуативно. На день може прилітати 20 – 40 ворожих FPV-дронів.

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"Буває, що вони просто через кожні 10 хвилин вилітають без сенсу, просто кружляють, а згодом або потрапляють в якийсь житловий будинок, або просто в дорогу, щоб пошкодити дорожнє покриття, або просто якусь позицію наших сил. Вони літають, працюють постійно. Їх неймовірно багато", – підкреслив він.

Збір на авто та обладнання для артрозвідки

Андрій Отченаш зазначив, що бригада "Рубіж" оголосила збір на автомобіль та обладнання для артрозвідки. Адже автомобіль – це логістика, тому, на жаль, вони дуже часто знищуються, зокрема, FPV-дронами.

Дуже важливі різні комплектуючі для артилерійських підрозділів, зокрема, для артилерійської розвідки. Це і для пілотів, і для систем радіоелектронної боротьби, і для грамотного коригування артилерії в цілому. Це все комплексно.

Воно дуже часто знищується, вибивається. Буває таке, що за один день умовно якусь антену перебило в іншому кінці села, де теж стоїть той самий підрозділ, перебило ще якусь деталь, грубо кажучи. І це все потрібно швидко змінювати, щоб продовжувати бойові дії. На це, звісно, постійно потрібне фінансування,

– пояснив військовий.

Тому він закликав кожного долучатися до збору, тому що важлива кожна гривня. Усі звіти можна побачити на офіційних сторінках бригади "Рубіж".

Долучитися до збору можна за посиланням / Скриншот з ефіру 24 Каналу