Ситуация полностью контролируемая, – глава ОВА прокомментировал слова мэра Борисполя о эвакуации

Мэр украинского города Борисполь Владимир Борисенко в одном из интервью порекомендовал женщинам и детям по возможности уехать из города. Впрочем, его призыв поняли неверно.

Подумали, что городу угрожает опасность, поэтому его нужно покинуть. Однако глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк сообщил, что акценты были неправильно расставлены.

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Ситуация в Борисполе и Бориспольском районе полностью контролируется и стабильная,

– заявил он.

По словам Павлюка, говорилось исключительно о теоретически возможных в будущем атаках врага.

Так, в настоящее время боевые действия на территории Бориспольского района не проводятся, объекты критической инфраструктуры работают в привычном режиме, а вся территория района контролируется украинскими силами.

Кроме того, отметил, что в самом Борисполе и в районе продолжается плановая работа по наращиванию обороны, укрепляются блокпосты и строятся фортификационные сооружения для обороны.

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