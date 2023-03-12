Россияне начали "странные маневры" возле Бахмута: могут ли они навредить контрнаступлению

Генерал Александр Сырский отметил, что удержание Бахмута является важным для нас не только с точки зрения невозможности продвижения врага. Мы также выигрываем время и истощаем его.

Вероятно, что ВСУ действительно пойдут в контрнаступление весной. Господин Сырский говорит это не просто так, он базируется на каких-то сценариях и планах развития событий. Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Делают нелепые маневры

Однако противник также понимает, к чему готовится украинская армия, поэтому может накапливать силы. По словам Коваленко, некоторый резерв у оккупантов действительно есть. Но его качество вызывает сомнения.

Если говорить о каждом плацдарме, возьмем, к примеру, Юг (Левобережную Херсонщину и Запорожскую область), то события в Бахмуте, как бы это ни странно ни звучало, оказывают непосредственное влияние именно на южный плацдарм. Россияне не успевают компенсировать эти потери и обеспечивать подразделения всем необходимым – техникой, личным составом и прочим,

– подчеркнул обозреватель.

Сил и средств недостаточно, потому что прежде всего все отправляется на Бахмутский плацдарм. В связи с этим возникает существенный дефицит на Юге и даже на Востоке (Луганщина).

Оккупанты демонстрируют странное поведение: смотрите видео

Кроме того, оккупанты демонстрируют удивительно странное поведение. Так, не преуспев в районе Бахмута, они начинают движение в северном и северо-западном направлении. Речь идет о Северске.

"Делать это тактически бессмысленно. Но они это делают, так как понимают, что сейчас могут продвигаться, и это последний шанс, потому что потом нужно будет демонстрировать "жесты доброй воли" один за другим", – сказал Коваленко.

Поэтому они пытаются захватить как можно больше территорий, добавляет он, чтобы в критический момент перейти к глухой обороне. Хотя, если она не будет иметь надлежащего обеспечения, то эффективной не будет.

Последние потери врага