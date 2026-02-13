Намеренно выдумали, – Братчук рассказал, почему россияне заговорили о "контрнаступлении" ВСУ

Силы обороны на Юге Украины осуществляют контратакующие действия, в частности на Гуляйпольском направлении. Россияне севернее Гуляйполя вынуждены отступать на восток.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что российская сторона называет действия СОУ масштабным контрнаступлением и объяснил почему.

Противник перебрасывает резервы на Юг

Россия специально делает определенные вбросы в информационное пространство и называет активные действия Сил обороны на южном отрезке фронта "контрнаступлением", чтобы как-то объяснить тот факт, что российским войскам с определенных позиций приходится отходить.

Они намеренно придумали "большое украинское контрнаступление", чтобы оправдаться. Мы сегодня очень осторожно говорим о том, что СОУ удалось провести несколько успешных контратак, "зачистить" соответствующие населенные пункты. Пока не говорится об освобождении больших территорий,

– пояснил Братчук.

Как отметил представитель УДА, сейчас действия украинских военных в Южной операционной зоне предусматривают контратакующую операцию и "зачистку" в частности на Гуляйпольском отрезке фронта. По словам Братчука, есть надежда, что удастся стабилизировать там ситуацию.

Там россияне сосредоточили очень много своих сил. Напомню, что здесь была очень обескровленная российская 5 общевойсковая армия. Поэтому ей бросили на помощь не дивизии, не корпуса, а 29-ю и 36-ю армии, которые сегодня тоже страдают в боях,

– отметил Братчук.

Какая ситуация в районе Гуляйполя: смотрите на карте

Подытоживая, представитель Украинской добровольческой армии озвучил, что для врага это направление фронта является важным, поэтому он подбрасывает туда свои резервы. Тем временем СОУ планируют проводить локальные военные операции.

Что происходит на Запорожском направлении?