Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Путин черпает информацию только из центрального российского телевидения и папок, которые приносят ему приближенные люди.
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Путин вообще мог перестать принимать какие-либо решения
Как отметил Жирнов, эта ситуация очень похожа на происходящее в конце жизни с португальским диктатором Антониу де Оливейра Салазаром. Его "тихонько" отстранили от власти, хотя он об этом и не знал. До конца жизни для него даже издавали газеты в одном экземпляре, где писало, как он отлично управляет страной.
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Похоже, что Путин тоже оказался в такой ситуации. Есть впечатление, что он вообще мало на что влияет.
Не удивлюсь, если ему даже доносили, что ракеты "Кинжал" эффективны. И они уничтожили все цели. Это может оказаться опасным. Ведь он может быть уверен, что у него есть "супероружие", которое недоступно для противоракетной обороны США, НАТО и Украины. Это может быть опасным для мира,
– заметил Жирнов.
Ситуация в России: коротко
- Диктатор Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС, который состоится в августе в ЮАР. Очевидно, он опасается ареста в связи с ордером, который еще в марте 2023 года выдал Международный уголовный суд.
- Кроме того, недавно во временно оккупированном Крыму горел склад боеприпасов на одном из местных полигонов.
- А в ночь на 17 июля раздались взрывы на Крымском мосту. Там удалось существенно повредить один из пролетов.