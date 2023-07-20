Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Путін черпає інформацію лише з центрального російського телебачення та папок, які заносять йому наближені люди.

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Путін взагалі міг перестати ухвалювати будь-які рішення

Як наголосив Жирнов, ця ситуація дуже схожа на те, що відбувалося наприкінці життя із португальським диктатором Антоніу де Олівейра Салазаром. Його "тихенько" відсторонили від влади, хоч він про це й не знав. До кінця життя для нього навіть видавали газети в одному екземплярі, де писало, як він чудово керує країною.

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Видається, що Путін теж опинився в такій ситуації. Є враження, що він взагалі вже мало на що впливає.

Не здивуюсь, якщо йому навіть доносили, що ракети "Кинджал" є ефективними. І вони знищили всі цілі. Це може бути небезпечним. Адже він може бути переконаним, що у нього є "суперзброя", яка недоступна для протиракетної оборони США, НАТО та України. Це може бути небезпечним для світу,

– зауважив Жирнов.

Ситуація в Росії: коротко