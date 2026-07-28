"Россия – враг для нас": каков потенциал народов Кавказа в борьбе за независимость от Кремля

Среди разных народов Кавказа существуют движения сопротивления, цель которых – обрести независимость от России. Они взаимодействуют между собой.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Комитета Ингусской Независимости Ансар Гарахо. По его словам, никто сейчас не афиширует сотрудничество с другими сопротивлениями. Но такие контакты проходят, а определенные действия – координируются.

Какова цель порабощенных народов Кавказа?

По словам Гарахо, Кавказ – это общая "семья" народов. Конечно, каждый из них по-своему особенный со своим историческим путем и намерениями. Поэтому здесь речь не идет, чтобы в перспективе сформировать общее государство. Но такой сценарий может быть.

Для того чтобы народ максимально мог решать свои проблемы самостоятельно, нужен суверенитет. Тогда будет достаточно инструментов, чтобы разобраться с собственными проблемами.

– отметил Гарахо.

Активист рассказал о протестных движениях на Кавказе: смотрите видео 24 Канала

Тем не менее, возможны и другие сценарии, при которых народы Кавказа будут находиться в рамках одного политического образования.

Мы не исключаем вариант, что можем жить в союзе или конфедерации. Это может быть что-то вроде ОАЭ или Евросоюза,

– заметил Гарахо.