Про це 24 Каналу розповів голова Комітету Інгуської Незалежності Ансар Гарахо. За його словами, ніхто зараз не афішує співпрацю з іншими рухами опору. Але такі контакти відбуваються, а певні дії – координуються.

Яка мета поневолених народів Кавказу?

За словами Гарахо, Кавказ – це спільна "сім'я" народів. Звісно, кожен з них по-своєму особливий зі своїм історичним шляхом та намірами. Тому тут не йдеться, аби в перспективі сформувати спільну державу. Але й такий сценарій може бути.

Для того, аби народ максимально міг вирішувати свої проблеми самотужки, потрібен суверенітет. Тоді буде достатньо інструментів, щоб розібратися з власними проблемами,

– зазначив Гарахо.

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Попри це, можливі й інші сценарії, за яких народи Кавказу перебуватимуть в межах одного політичного утворення.

Ми не відкидаємо варіант, що можемо жити в союзі або конфедерації. Це може бути щось на кшталт ОАЕ або ж Євросоюзу,

– зауважив Гарахо.