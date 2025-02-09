Россия приближается к безвыходному положению, –полковник Британии

Россия потерпела провал в проведении переговоров по своему военному присутствию в Сирии. Это большое унижение для Владимира Путина. Если он не сможет найти другое место для базирования своих сил и средств в Средиземном море, то потеряет любое свое влияние там.

Средиземное море, сирийские базы были важными для военной деятельности России в Африке. Это 24 Каналу отметил полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм.

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Унижение для Путина

Филип Ингрэм отметил, что Путин потерял базу для своего Средиземноморского флота, несколько ключевых аэропортов-хабов для поддержки других операций по всему миру, большую тренировочную базу, которую имел во времена Башара Асада. Он не мог этим воспользоваться уже несколько лет из-за войны, которая продолжалась внутри Сирии. Также Кремль потерял базы сбора разведывательных данных.

Потеряв все это, он потеряет определенное влияние. В частности, в отношениях с Ираном. Также восприятие этого в Китае и других регионах не будет способствовать положительному имиджу Владимира Путина. Поэтому это огромное унижение для него,

– подчеркнул он.

Для того, чтобы построить морской порт и военные аэропорты, нужно более 5 лет. В Ливии все еще есть большое западное влияние. Поэтому Запад будет давить, чтобы там не позволили России этого сделать.

Также вряд ли страны захотят сотрудничать с Москвой. Россия в слабом положении из-за того, что она делает внутри Украины. Российская экономика в чрезвычайно сложной ситуации. Любые обещания, которые страна-агрессор может дать по оплате объектов, могут не быть выполнены в любой форме.

Я считаю, что Россия оказывается во все более безвыходном положении. Это едва ли не большее унижение для Владимира Путина, чем успешные атаки, которые Украина ежедневно осуществляет на российскую нефтяную инфраструктуру,

– сказал полковник Великобритании.

Экономика России разрушается

Полковник британской армии в отставке не уверен, что Путин и его режим упадут вместе с российской экономикой. Однако, по его мнению, экономика и способность России продолжать вести войну против Украины на том уровне, на котором она это делала, будут ограничены в течение 2025 года.

На это есть две причины. Прежде всего российская экономика разрушается. Успешные атаки, которые Украина осуществляет против нефтеперерабатывающей инфраструктуры России, других российских производственных мощностей, российских аэродромов, увеличение возможностей беспилотников дальнего радиуса действия в Украине, развитие отечественного потенциала баллистических ракет, в частности, большой дальности – это то, что Украина будет использовать все больше. Это имеет огромное экономическое влияние на Россию.

Также в России есть нехватка кадров, которые могли бы идти работать на заводы и пытаться увеличить объемы производства или служить в армии и воевать на передовой. Это вызывает у Путина реальную "политическую головную боль".

Россия полагается на оборудование, которое она поставила на передовую, и на технику, которую они вывезли с долгосрочного хранения. Они все отремонтировали, а потом вывозят как оперативную технику на передовую. Эти хранилища почти полностью истощены. Россия не может заменить оборудование, которое ломается на производстве достаточно быстро, поэтому мы увидим общий спад,

– предположил Филипп Ингрэм.

По его словам, поэтому Трамп считает угрозы, экономические угрозы в адрес Путина лучшим способом заставить Россию сесть за стол переговоров. Если Украина сможет выдержать с точки зрения личного состава на передовой, то находится в гораздо лучшей позиции, чтобы влиять на то, когда могут состояться любые переговоры. На это влияют атаки Украины на оперативном уровне, которые препятствуют способности России поддерживать свои тактические операции.