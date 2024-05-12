Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что последние события свидетельствуют, что Путин вообще не обращает ни на кого внимание. И делает то, что себе надумал в голове.

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Путин никому не доверяет

Как отметила Романова, так называемая "инаугурация" и парад ко "дню победы" показал, что Путин вообще никого не слушается.

Посмотрите, какое кино снимали о Путине перед инаугурацией. Там он ходил по Кремлю, смотрел на картины, сидел в кабинете. Что он кабинет никогда не видел этот? Картины не видел? У меня только одно предположение. Что заказчик – он. Он говорит режиссерам, как снимать и что снимать,

– сказала Романова.

Речь Путина на параде также была максимально абсурдной. Он убеждал, что союзники не помогали СССР около 3 лет, хотя этого вообще не было. Также там снова звучали ядерные угрозы.

Ситуация в России: кратко