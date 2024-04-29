Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, отметив, что к этим группировкам относятся различные чиновники, силовики, фсбшники и т.п. Сейчас у них идет борьба за финансовые потоки, за административное управление и зоны влияния.

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Достаточно даже недели

Как отметила Курносова, рано или поздно все эти группировки сядут в тюрьму. Единственный шанс для них выжить – сдать Путина в Международный уголовный суд в Гаагу. Тогда они имеют шанс выжить. Но это касается тех, кто не замазал руки в крови.

В России есть группировки, которые способны захватить Путина. Но важно, чтобы они имели доступ к личным охранникам диктатора.

Любая группа внутри силовиков может это сделать. Главное, чтобы туда входило определенное количество представителей ФСО. Они занимаются охраной Путина. Вполне можно просто сесть в вертолет, а он полетит в Гаагу. Способы всегда есть. Недели вполне достаточно, чтобы что-то такое сделать,

– считает Курносова.

Ситуация в России: кратко