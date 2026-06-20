Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что накануне был арестован один из самых влиятельных российских бизнесменов Санкт-Петербурга Илья Трабер, который вышел из бандитских кругов. Точно известно, что он был близок к диктатору Путину. Его считали неприкосновенным.

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Какова ситуация в России?

По мнению Загороднего, между российскими элитами начинается внутренняя разборка. В этом контексте стоит вспомнить недавнее заявление бывшего директора ФСБ и помощника Путина Николая Патрушева, который обвинил в гибели заложников "Норд-Оста" спасателей. Они якобы не разобрались с антидотом, из-за чего погибли люди. В то время, в 2002 году, местное МЧС возглавлял Сергей Шойгу.

Мы видим напряжение среди элит. И сейчас главное не то, что испытывают москвичи из-за атак на НПЗ. Это фон. Главное, что начинается "разборка" внутри власти. И важно, чтобы это перекинулось на силовые структуры. Это создаст нестабильность,

– сказал Загородний.

Но когда дело доходит до представителей местной мафии, то это хорошая тенденция для Украины. Видно, что кризис в России продолжает разрастаться.

Политтехнолог рассказал, какова сейчас ситуация в России: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко подчеркнул, что арест Ильи Трабера является важным сигналом для российских элит. Они могут начать отворачиваться от диктатора Путина.