Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, подчеркнув, что так Путин хочет предотвратить потенциальные будущие мятежи в России. Однако последствия этого решения могут оказаться неожиданными для диктатора.
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Это удар по российской армии
Как отметил Галлямов, так Путин хочет продемонстрировать, что его Росгвардия теперь гораздо лучше готова к возможным предстоящим попыткам мятежа. Однако параллельно он нанес удар и по российской армии, что еще больше усилит деморализацию среди оккупантов.
Эти танки не поедут в Украину, а будут охранять Путина. Хоть в российской армии много идиотов, но там прекрасно все понимают. Они отдают себе отчет, что Путин хочет уберечь себя. И ему все равно на них,
– рассказал Галлямов.
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Это решение Путина еще раз демонстрирует, что ему нет разницы, сколько оккупантов будет уничтожено на полях в Украине. Ему главное сохранить власть и предотвратить возможные новые попытки переворота.
Как считает Галлямов, подобные действия размывают легитимность российского диктатора. Она ржавеет ускоренными темпами.
Путин вооружает Росгвардию: коротко
- В стране-агрессорке собираются оснастить Росгвардию тяжелым вооружением. Диктатор Владимир Путин уже подписал соответствующий документ. Как считают в британской разведке, там удваиваются ресурсы для Росгвардии, ведь считают ее ключевой организацией для обеспечения безопасности.
- Росгвардию в современном виде создали в 2016 году. Сейчас ее возглавляет бывший телохранитель диктатора Виктор Золотов.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ранее комментировал информацию, что Путин готовит новую армию для внутреннего использования. Он убежден, что со временем эта группировка атакует самого диктатора.