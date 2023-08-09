Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, підкресливши, що так Путін хоче запобігти потенційним майбутнім заколотам в Росії. Однак наслідки цього рішення можуть бути несподіваними для диктатора.

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Це удар по російській армії

Як наголосив Галлямов, так Путін хоче продемонструвати, що його Росгвардія тепер значно краща готова до можливих майбутніх спроб заколоту. Однак паралельно він завдав удар і по російській армії, що ще більше посилить деморалізацію серед окупантів.

Ці танки не поїдуть в Україну, а будуть охороняти Путіна. Хоч в російській армії багато ідіотів, але там прекрасно все розуміють. Вони усвідомлюють, що Путін хоче вберегти себе. І йому все одно на них,

– розповів Галлямов.

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Це рішення Путіна ще раз демонструє, що йому немає різниці, скільки окупантів будуть знищені на полях в Україні. Йому головне зберегти владу та запобігти можливим новим спробам перевороту.

Як вважає Галлямов, такі дії розмивають легітимність російського диктатора. Вона ржавіє пришвидшеними темпами.

Путін озброює Росгвардію: коротко