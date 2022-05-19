Ситуация с экспортом зерна – тревожная: есть ли альтернативы заблокированным портам

Мир уже ощущает последствия развязанной Россией войны против Украины для глобальной продовольственной безопасности. В частности, ситуация с экспортом зерна очень тревожная.

Об этом 24 каналу рассказал глава "Союза украинского крестьянства" Иван Томич. Над этой проблемой следует усиленно работать.

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"Что касается ситуации с экспортом зерна – она тревожная. Есть ли альтернативы? Частично есть", – отметил Томич.

По его словам, главной и решающей альтернативой является мировое давление на разблокирование украинских портов, которые могут коренным образом изменить ситуацию на продовольственных рынках многих стран.

Если сплоченные не только европейские, но и другие страны будут давить на Россию, то шансы таковы. В частности, путем переговоров, возможно, по каким-то вопросам,

– отметил глава "Союза украинского крестьянства".

Какая ситуация с посевной

По словам Дениса Шмыгаля, Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов из-за заблокированных портов. В то же время, экспортные возможности нашей страны упали более чем на половину.

Как рассказал Томич, на украинских территориях, которые меньше страдают от российской оккупации, чем, например, на востоке, удалось засеять более 90% площадей.

"Хочется поблагодарить украинских хлеборобов, фермеров и крестьян на украинских территориях, где нет сапога оккупанта, ведь более 90% площадей засеяно. Это уже большой позитив в таких сложных условиях. Хлеборобы выполнили свою миссию", – добавил глава "Союза украинского крестьянства".

Продовольственный кризис из-за действий России: что известно

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мире уже сейчас ощущают последствия развязанной Россией войны против Украины для глобальной продовольственной безопасности. В частности, потому, что с 24 февраля судоходство в Черном море остановлено.

В Верховной Раде сообщили, что Россия уже похитила около 400 тысяч тонн зерна из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Блокада украинских портов и минирование морских путей делают невозможным экспорт украинской сельскохозяйственной продукции прошлых урожаев. Только в порту Одесса заблокировано 25 миллионов тонн зерна, а в целом Украина из-за блокирования портов Россией не может вывезти 90 миллионов тонн зерновых.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что при отсутствии нового украинского урожая из портов в мире будет продовольственная паника. Сейчас международные партнеры переплачивают за зерно.

Глава "Союза украинского крестьянства" сказал, есть ли альтернативы заблокированным портам: смотрите видео