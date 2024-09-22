Генерация Харькова уничтожена: какие альтернативы имеет город

Из-за российских обстрелов генерация Харькова и области уничтожена. Сейчас власти организуют альтернативы для энергетики города.

Речь идет о модульных небольших подстанциях, которые врагу будет поразить сложнее, а в случае поражения отстроить их будет легче. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что предсказать ситуацию, которая будет осенью и зимой пока сложно.

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Альтернативы генерации в Харькове

По словам корреспондента, в Харькове есть определенная альтернатива для генерации. Город пытаются оживить энергетикой благодаря мобильным небольшим подстанциям.

Предсказать, какой будет в городе осень и зима сложно. Однако коммунальные службы, ремонтные бригады предприятий делают максимум.

Если говорить о воде, тепло и газ – нужно не только что-то отремонтировать из-за российских обстрелов, но и модернизировать. По электричеству – ситуация гораздо сложнее,

– отметила Черненко.

Альтернативные объекты генерации являются небольшими, поэтому врагу их поразить будет труднее. Кроме того, их гораздо легче восстанавливать в случае поражения.

Также есть надежда, что международные организации, благотворительные меценаты и партнеры усилят в этом плане поддержку.

Это очень стоящие проекты, ведь для восстановления чего-то большего нет сил и финансов. Кроме этого, это будет неправильно, ведь россияне могут в них попасть еще раз,

– отметила корреспондентка.

Она рассказала, что эти модульные подстанции будут питать отдельные кварталы и дома. Однако конкретнее об их работе городские власти, учитывая меры безопасности, расскажет позже. Такого питания требует не только Харьков, но и область.

Заметьте! Эксперт Святослав Павлюк сообщил, что украинцам стоит готовиться к новым отключениям из-за роста потребления электроэнергии при снижении температуры. В большинстве украинских городов пока нет отключений, однако впоследствии они могут вернуться.