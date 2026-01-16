50 мобильных кухонь с горячей пищей разворачивают в районах Киева с самой сложной ситуацией
- В Киеве появятся 50 мобильных кухонь с горячей пищей.
- В столице также устанавливают генераторы, разворачивают новые Пункты несокрушимости.
Постоянные вражеские обстрелы Украины привели к чрезвычайной ситуации в энергетике. На территории всего государства разворачивают новые Пункты несокрушимости. Едва ли не самая сложная ситуация остается в столице.
Об этом проинформировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, подробности передает 24 Канал.
Как в Киеве будут справляться с критической ситуацией в энергетике?
Как рассказала Свириденко, восстановительные работы осложняются из-за тяжелых погодных условий и морозов. В то же время на левом берегу столицы уже заработали 24 мощных электрогенератора, которые обеспечивают электроэнергией жилые массивы.
На данный момент благодаря им удалось подключить 17 трансформаторных подстанций, что позволяет частично восстановить поставки света во многих домах.
В Киеве продолжают разворачивать дополнительные пункты обогрева и Пункты несокрушимости, сейчас их уже более 1300 по всему городу.
С сегодняшнего дня начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей пищей в районах, где остается сложная ситуация,
– отметила премьер-министр.
Кроме того, стоит напомнить, что на территориях, где объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике, комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о временном ослаблении комендантского часа. Это позволяет:
- находиться на улицах и в общественных местах вблизи Пунктов несокрушимости и обогрева;
- передвигаться частным автомобильным транспортом к этим объектам.
Конкретные зоны, где действуют такие послабления, определяются отдельно для каждого района решением комиссии ТЭБ и ЧС.
Обратите внимание! Издание New York Times отмечало, что Россия постоянными обстрелами пытается сделать Киев непригодным для жизни.
Как живет столица с экстренными отключениями?
Дома с электроотоплением в Киеве официально признали критической инфраструктурой – их не будут выключать по графикам, только в случае аварий. Из-за обстрела 9 января несколько сотен многоэтажек столицы до сих пор без отопления, ремонтные бригады работают над восстановлением.
По поручению президента Зеленского в столице создали круглосуточный оперативный штаб для ликвидации последствий ударов по энергетике.
Чрезвычайная ситуация в энергетике повлияла и на учебный процесс. Все вузы и учреждения профтехобразования Киева переходят на дистанционное обучение. Школы столицы или полностью переходят на дистанционку, или продолжают каникулы до 1 февраля 2026 года.