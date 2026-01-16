Об этом проинформировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, подробности передает 24 Канал.

Как рассказала Свириденко, восстановительные работы осложняются из-за тяжелых погодных условий и морозов. В то же время на левом берегу столицы уже заработали 24 мощных электрогенератора, которые обеспечивают электроэнергией жилые массивы.

На данный момент благодаря им удалось подключить 17 трансформаторных подстанций, что позволяет частично восстановить поставки света во многих домах.

В Киеве продолжают разворачивать дополнительные пункты обогрева и Пункты несокрушимости, сейчас их уже более 1300 по всему городу.

С сегодняшнего дня начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей пищей в районах, где остается сложная ситуация,

– отметила премьер-министр.

Кроме того, стоит напомнить, что на территориях, где объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике, комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о временном ослаблении комендантского часа. Это позволяет:

находиться на улицах и в общественных местах вблизи Пунктов несокрушимости и обогрева;

передвигаться частным автомобильным транспортом к этим объектам.

Конкретные зоны, где действуют такие послабления, определяются отдельно для каждого района решением комиссии ТЭБ и ЧС.

Обратите внимание! Издание New York Times отмечало, что Россия постоянными обстрелами пытается сделать Киев непригодным для жизни.

