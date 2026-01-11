В помещениях киевлян температура опустилась до +5 градусов: когда ожидать улучшения
- В Киеве без теплоснабжения остаются более 1 000 многоэтажек, и температура в некоторых квартирах опустилась до +5 градусов.
- Городской голова Виталий Кличко сообщил о восстановительных работах, но предупредил о сложной ситуации из-за сильных морозов и атак на энергетическую инфраструктуру.
В Киеве остается сложной ситуация с отоплением. Кое-где температура опустилась до критически низкого уровня.
Какая ситуация в Киеве с отоплением?
Без теплоснабжения, как рассказал городской голова Виталий Кличко, было 6 000 многоэтажек.
Более 1 000 из них до сих пор остаются без отопления уже третьи сутки.
Так, на столичном Печерске температура в квартирах опустилась до +12.
Еще худшую ситуацию зафиксировали на Оболони. Там жители жалуются на всего +5 в помещениях.
Кличко уверяет, что восстановление теплоснабжения продолжается. Водоснабжение вернули всюду, где были с этим проблемы.
Восстановительные работы продолжаются. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно. Но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения,
– отметил он.
Также городской голова предупредил киевлян, что в ближайшие дни еще ожидаются сильные морозы, поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться.
Как добавила премьер Свириденко, последняя атака на Киев была стала самой масштабной на энергетическую инфраструктуру.
"Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное снижение температуры... Несмотря на все вызовы, украинские энергетики работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного. Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране", – написала она.
Премьер-министр также отметила, что существенное улучшение ситуации в Киеве, возможно, будет в четверг, 15 января.
Какая ситуация с энергетикой?
Экстренные отключения света 11 января ввели на Левом берегу Киева, а также в Печерском и Голосеевском районах столицы.
В Днепропетровской области ночью произошли аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки по энергетической инфраструктуре. Свет постепенно возвращали.
В Житомирской области в воскресенье также вводили аварийные отключения. Без электроснабжения днем были более 7 тысяч абонентов.