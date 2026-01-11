Укр Рус
24 Канал Новости Украины В помещениях киевлян температура опустилась до +5 градусов: когда ожидать улучшения
11 января, 17:23
3

В помещениях киевлян температура опустилась до +5 градусов: когда ожидать улучшения

София Рожик
Основные тезисы
  • В Киеве без теплоснабжения остаются более 1 000 многоэтажек, и температура в некоторых квартирах опустилась до +5 градусов.
  • Городской голова Виталий Кличко сообщил о восстановительных работах, но предупредил о сложной ситуации из-за сильных морозов и атак на энергетическую инфраструктуру.

В Киеве остается сложной ситуация с отоплением. Кое-где температура опустилась до критически низкого уровня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Смотрите также Большинство домов уже с теплом: когда в Киеве полностью восстановят теплоснабжение

Какая ситуация в Киеве с отоплением?

Без теплоснабжения, как рассказал городской голова Виталий Кличко, было 6 000 многоэтажек.

Более 1 000 из них до сих пор остаются без отопления уже третьи сутки.

Так, на столичном Печерске температура в квартирах опустилась до +12.

Еще худшую ситуацию зафиксировали на Оболони. Там жители жалуются на всего +5 в помещениях.

Ситуация в квартирах киевлян / Фото из соцсетей

 

 

Кличко уверяет, что восстановление теплоснабжения продолжается. Водоснабжение вернули всюду, где были с этим проблемы.

Восстановительные работы продолжаются. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно. Но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения,
– отметил он.

Также городской голова предупредил киевлян, что в ближайшие дни еще ожидаются сильные морозы, поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться.

Как добавила премьер Свириденко, последняя атака на Киев была стала самой масштабной на энергетическую инфраструктуру.

"Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное снижение температуры... Несмотря на все вызовы, украинские энергетики работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного. Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране", – написала она.

Премьер-министр также отметила, что существенное улучшение ситуации в Киеве, возможно, будет в четверг, 15 января.

Какая ситуация с энергетикой?

  • Экстренные отключения света 11 января ввели на Левом берегу Киева, а также в Печерском и Голосеевском районах столицы.

  • В Днепропетровской области ночью произошли аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки по энергетической инфраструктуре. Свет постепенно возвращали.

  • В Житомирской области в воскресенье также вводили аварийные отключения. Без электроснабжения днем были более 7 тысяч абонентов.