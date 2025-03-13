Последний источник критически обмелел: летом Мариуполь может вообще остаться без питьевой воды

Уже этим летом Мариуполь и вся приазовская часть Донецкой области могут остаться без питьевой воды. Последний источник почти обмелел, но оккупационные власти эта проблема не волнует.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что без централизованного снабжения обеспечить город водой невозможно. Проблема с нехваткой воды началась еще в начале полномасштабного вторжения.

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Проблема с водой – катастрофическая

По словам руководителя Центра изучения оккупации, проблема с водой в Мариуполе достигла катастрофического уровня. Старокрымское водохранилище – единственное место, которое обеспечивает водой централизованное водоснабжение в Мариуполе.

Там просто критическое обмеление. Только за зиму потеряли около 7 – 8 метров, то есть уровня воды. Это бешеные темпы, кроме того, наступила весна. Это приведет к тому, что летом в Мариуполе просто не будет воды,

– подчеркнул Андрющенко.

Возобновить же поставки воды не получится, ведь водохранилище было последним источником питьевой воды в Мариуполе. Остается ждать, что российская оккупационная власть будет с этим делать. Ведь обеспечить водой город, в котором проживает примерно 200 тысяч человек без централизованного обеспечения невозможно.

Он добавил, что проблема началась еще в 2022 году, особенно после подрыва Каховской ГЭС. Ситуация ухудшалась, но оккупанты ничего не делали. Под угрозой, кроме Мариуполя, теперь есть вся приазовская часть Донецкой области.