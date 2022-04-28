Ситуация сложная, легко не будет – киборг Костенко назвал вероятный сценарий в ближайшее время

Сейчас ситуация на фронте очень напряженная, поскольку Украине противостоит одна из самых больших армий в мире. Пока нам нужно делать все, чтобы враг не продвинулся и не начал выполнять свои сценарии.

Об этом в эфире 24 канала сообщил военный и секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко. Он подчеркнул, что сейчас главной нашей задачей является удержать оборону.

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Сдерживают орду

По мнению военного, Украине необходимо дождаться помощи от партнеров, в том числе и артиллерийской. Он подчеркнул, что в России гораздо больше ресурсов, в том числе преобладает нас по количеству техники.

Ситуация сложная, просто не будет. Наши войска находятся в очень напряженном положении, но они дерутся, выкладываются по полной и сдерживают эту русскую орду,

– заявил Костенко.

Сценарии Кремля

По его словам, первый сценарий россиян состоит в том, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Он подчеркнул, что именно там враг стащил больше всего войск и продолжает это делать до сих пор, поскольку надеется на массовый прорыв с помощью техники.

В случае успеха Россия постарается продолжать развивать наступление на каком-то другом направлении. По мнению Костенко, в первую очередь, они двинутся на юг Украины, поскольку уже готовят плацдарм для этого.

Многие вражеские войска находятся на Николаевском направлении. Обстреляли Одессу. В то же время, пытаются подогреть Приднестровье, чтобы иметь еще один участок для сдерживания наших войск или открытия нового фронта,

– отметил военный.

Впрочем, он подчеркнул, что группировки из Приднестровья Украине особо не угрожают. Однако они сковывают многих наших военных, которых можно было бы привлечь на юге или на востоке страны, чтобы там давать отпор врагу.

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"Все эти сценарии будут зависеть от того, как будут проходить боевые действия: где Россия будет иметь успех, где сочтет, что имеет, и где они реально будут желать продолжать этот "успех", если, конечно, он будет", – пояснил Костенко.

Что необходимо сейчас

Как отметил военный, пока ситуация контролируется. Впрочем, чтобы Россия не продвигалась дальше, необходимо:

устойчивость наших войск;

проведение их подготовки;

создание новых бригад;

обеспечение новым вооружением, в том числе новейшим, технологическим;

командирам не бояться принимать решение и брать на себя ответственность.

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники наносят врагу такие удары, что тот вынужден выводить подразделения обратно в Россию. Там оккупанты надеются восстановить боеспособность.

Костенко назвал самый реалистичный сценарий в ближайшее время: смотрите видео