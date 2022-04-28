Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий та секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. Він наголосив, що зараз головним нашим завданням є втримати оборону.

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Стримують орду

На думку військового, наразі Україні необхідно дочекатись допомоги від партнерів, зокрема й артилерійської. Він підкреслив, що в Росії значно більше ресурсів, зокрема переважає нас за кількістю техніки.

Ситуація складна, легко не буде. Наші війська перебувають в дуже напруженому становищі, але вони б'ються, викладаються на повну й стримують цю російську орду,

– заявив Костенко.

Сценарії Кремля

За його словами, перший сценарій росіян полягає в тому, аби вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Він наголосив, що саме там ворог стягнув найбільше військ і продовжує це робити досі, оскільки сподівається на масовий прорив за допомогою техніки.

У разі успіху Росія намагатиметься продовжувати розвивати наступ на якомусь іншому напрямку. На думку Костенка, насамперед вони рушать на південь України, оскільки вже готують плацдарм для цього.

Багато ворожих військ є на Миколаївському напрямку. Обстріляли Одесу. Водночас намагаються підігріти Придністров'я, аби мати ще одну ділянку для стримування наших військ або відкриття нового фронту,

– зазначив військовий.

Утім, він наголосив, що угрупування з Придністров'я Україні особливо не загрожують. Однак вони сковують багато наших військових, яких можна було б залучити на півдні або на сході країни, аби там давати відсіч ворогу.

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"Усі ці сценарії залежатимуть від того, як відбуватимуться бойові дії: де Росія матиме успіх, де вважатиме, що має, і де вони реально бажатимуть продовжувати цей "успіх", якщо, звичайно, він буде", – пояснив Костенко.

Що необхідно зараз

Як зазначив військовий, поки ситуація контрольована. Утім, аби Росія не просувалась далі необхідно:

стійкість наших військ;

проведення їхньої підготовки;

створення нових бригад;

забезпечення новим озброєнням, зокрема новітнім, технологічним;

командирам не боятись ухвалювати рішення та брати на себе відповідальність.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники завдають ворогові таких ударів, що той змушений виводити підрозділи назад в Росію. Там окупанти сподіваються відновити боєздатність.

Костенко назвав найреалістичніший сценарій найближчим часом: дивіться відео