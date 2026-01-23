Значительно лучше пока не будет, – эксперт рассказала о ситуации со светом в Украине

Ситуация в энергетике остается сложной. Сейчас многое зависит от того, что планирует враг и какие решения имеет Украина.

Об этом 24 Каналу рассказала член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine Виктория Войцицкая, отметив, что значительно лучше пока не будет. Впрочем, есть варианты, при которых ситуация станет еще тяжелее.

Читайте также Есть положительные тенденции, – эксперт объяснил, когда света в Украине может стать больше

Чего ожидать дальше?

По словам Войцицкой, если враг попытается полностью уничтожить ключевые объекты, которые генерируют тепло и электроэнергию, то ситуация в Киеве станет очень сложной. Особенно для жителей левого берега, где есть многоэтажки, полностью зависящие от электричества.

Впрочем, делать какие-либо прогнозы сейчас сложно. Сейчас каждая семья должна сделать себе план, что они будут делать, если обстоятельства станут еще хуже.

Кроме каждого из нас, существует еще и власть. Как городская, так и центральная, которая должна подготовить решение. Особенно для тех людей, которые требуют особого внимания; для пожилых людей. Что им делать? Где им пережить эти сложные времена по крайней мере до начала – середины марта, когда погодные условия станут лучше,

– отметила Войцицкая.

Ситуация станет лучше, когда спадут морозы, а световой день начнет увеличиваться.

Ситуация в энергетике: кратко