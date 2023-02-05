Никого не забыли, – Братчук объяснил, почему некоторые дома Одессы долго бывают без света

В Одессе понемногу налаживается ситуация с электроэнергией. В городе никого не забыли, и все дома будут заживлены.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Одесса была без электроэнергии, из-за масштабной аварии.

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Энергетики используют "воинскую смекалку"

Братчук отметил, что Одесса благодарит всю Украину за поддержку. Раньше шутили, что в Одессе все шьют, а теперь можно говорить, что в Одессе все электрики. Город ждет электроэнергии. Там ждут несколько десятков мощных генераторов на разных объектах.

Сейчас мы далеко не все можем рассказывать о полноте ситуации, потому что наше информационное пространство мониторит враг. Очень активно, я уверен даже в эту минуту. Я скажу только так, что наши энергетики используют "воинскую смекалку", которая пригодится не только на фронте, но и в такой жизни, когда у нас есть беда с энергетикой,

– заметил представитель Одесской областной военной администрации.

Он добавил, что есть интересные находки, что и как делать. Электроэнергию уже имеет часть одесситов, но она будет у всех горожан.

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Никого не забыли

По словам спикера Одесской областной военной администрации, никто ни о ком не забыл, потому что иногда люди жалуются, что об их доме забыли. Есть сети, есть линии, и конкретное здание никто не выключает. Из положительных новостей – электрогенерация есть, теперь нужно решить вопрос, как доставить электроэнергию бытовым потребителям.

"Я надеюсь, что этот вопрос будет решаться. Хотя через несколько часов сейчас электроэнергия к людям постепенно поступает. Было 500 тысяч 4 февраля, 5 февраля заживили уже 200 тысяч. То есть меньше, чем 300 тысяч остается без электроэнергии, надеюсь, что к вечеру 5 февраля ситуация будет понемногу улучшаться", - подчеркнул Братчук.

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